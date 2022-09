Rugby, Innocenti: "Mi aspetto due vittorie nei Test Match"

23-09-2022 21:24

“La Federazione e la Nazionale non scendono in campo per fare brutte figure” annuncia al Corriere del Veneto il presidente della FIR Innocenti, che fissa l’obiettivo dei tre incontri che gli azzurri giocheranno a novembre: “Da queste sfide mi aspetto almeno due vittorie. Sono gare importanti, in particolare contro Samoa che è una concorrente nel ranking mondiale: non possiamo alternare l’impresa contro il Galles allo scivolone contro la Georgia. A Padova deve contare anche il fattore campo: il Plebiscito può fare la differenza; vorremmo in futuro programmare qualche sfida all’Euganeo”.

Alla gara contro le Samoa (in programma il 5 novembre) seguiranno quelle contro Australia (12 al Franchi di Firenze) e i Campioni del Mondo del Sudafrica (19 al Ferraris di Genova).