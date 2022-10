Rugby, l'Italia contro il Giappone si gioca i quarti di finale

21-10-2022 19:38

Dopo l’ultima gara del girone contro il Giappone (ore 01,45) l’Italia femminile di rubgy conoscerà il suo destino, occorre una vittoria con bonus per centrare i quarti evitando nel contempo Inghilterra e Nuova Zelanda.

Il CT Di Giandomenico è sereno: “Abbiamo lavorato bene e recuperato le energie. Ci sono tante conferme rispetto alle due partite precedenti, non bisogna dare nulla per scontato e non sarà una partita facile, quindi andiamo con la miglior formazione possibile, comprese le otto in panchina. Gai non ha recuperato, ma è una scelta precauzionale: la sostituirà ancora Seye. Veronese è in dubbio, speriamo di recuperarla. L’Italia sta giocando un buon rugby, quest’estate abbiamo avuto modo di stare assieme e di lavorare di più rispetto agli anni precedenti, e questo si vede”.

Il capitano Elisa Giordano presenta che tipo di squadra è il Giappone: “Una squadra diametralmente diversa alle prime che abbiamo affrontato. Non ha la stessa fisicità, ma ha doti di corsa e qualità atletica. Dovremmo cercare di essere più lineari possibili: contro il Canada una mischia andava bene e l’altra meno, invece dobbiamo portare equilibrio al pacchetto”.

Questa la formazione delle Azzurre:

15 Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 18 caps)

14 Aura MUZZO (Arredissima Villorba Rugby, 29 caps)

13 Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 72 caps)

12 Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 59 caps)

11 Maria MAGATTI (Cus Milano Rugby, 48 caps)

10 Veronica MADIA (Rugby Colorno, 34 caps)

9 Sara BARATTIN (Arredissima Villorba Rugby, 109 caps)

8 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 58 caps)

7 Giada FRANCO (Rugby Colorno, 26 caps)

6 Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, 15 caps)

5 Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 32 caps)

4 Sara TOUNESI (Sale Sharks, 24 caps)

3 Sara SEYE (Transvecta Rugby Calvisano, 10 caps)

2 Melissa BETTONI (Stade Rennais, 74 caps)

1 Silvia TURANI (Exeter Chiefs Women, 22 caps)