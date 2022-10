Rugby, l'Italia pronta a fare la storia contro la Francia

27-10-2022 20:10

Sabato alle 05.45 ora italiana l’Italia va all’assalto della Francia e prova a migliorare il già buon risultato del Mondiale, essendo questo il primo quarto di finale raggiunto: come le Azzurre, messe alle spalle dal Canada, le transalpine sono giunte seconde nel girone dell’inghilterra; al’Italia mancheranno Sara Tounesi per squalifica e Giada Franco per concussion, mentre le cugine d’Oltralpe saranno senza l’infortunata Laure Sansus.

Queste le dichiarazioni del CT Di Domenico: “Il fatto che Giada sia stata fatta uscire dopo la botta senza controllo in campo, ha fatto scattare i 12 giorni di protocollo, che che dà la priorità alla salute delle atlete. In una competizione come questa nel lungo periodo bisogna fare i conti con le assenze: Isabella Locatelli ci può dare un’alternativa in seconda linea, con Beatrice Veronese pronta a subentrare in terza. Stiamo un po’ finendo le avanti.. Locatelli può dare una grande mano in touche e nelle situazioni di gioco veloce. Ogni ragazza dà un apporto diverso al gruppo, ma nessuna snatura il gioco. Non c’è appagamento: non abbiamo nulla da perdere, né dobbiamoo lasciare nulla intentato; sono previsti vento e pioggia che possono scompaginare la rimessa laterale, in touche possiamo esercitare una buona pressione, è un fondamentale su cui abbiamo fatto bene”.

Questo il XV titolare:

15 Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 19 caps)

14 Aura MUZZO (Arredissima Villorba Rugby, 30 caps)

13 Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 73 caps)

12 Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 60 caps)

11 Maria MAGATTI (Cus Milano Rugby, 49 caps)

10 Veronica MADIA (Rugby Colorno, 35 caps)

9 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 72 caps)

8 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 59 caps) – capitano

7 Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 36 caps)

6 Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, 16 caps)

5 Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 33 caps)

4 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 38 caps)

3 Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 85 caps)

2 Melissa BETTONI (Stade Rennais, 75 caps)

1 Silvia TURANI (Exeter Chiefs Women, 23 caps)

A disposizione

:

16 Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 13 caps)

17 Gaia MARIS (Wasps, 14 caps)

18 Sara SEYE (Transvecta Rugby Calvisano, 11 caps)

19 Michela MERLO (Rugby Colorno, 11 caps)

20 Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 15 caps)

21 Sara BARATTIN (Arredissima Villorba Rugby, 110 caps)

22 Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba Rugby, 12 caps)

23 Manuela FURLAN (Arredissima Villorba Rugby, 88 caps)