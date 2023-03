Rugby – L’Italia si prepara alla sfida con il Galles, ecco i convocati

Dopo aver ben impressionato nelle prime uscite, la squadra guidata da Kieran Crowley è pronta per affrontare la formazione gallese nell’impegno di sabato pomeriggio: fuori Capuozzo tocca ad Allan il ruolo di estremo.

09-03-2023 11:43

Meno due alla ripartenza del torneo Guinness Sei Nazioni dove l’Italia, sabato pomeriggio con calcio d’inizio alle ore 15.15 affronta il Galles.

La sfida è stata messa da tempo nel mirino degli azzurri visto anche il precario stato di forma della squadra gallese negli ultimi tempi, e dopo le recenti ottime prestazioni messe in campo nelle prime giornate, dove però non sono stati raccolti punti, ora punta anche al risultato da raggiungere in uno stadio Olimpico gremito per l’occasione.

Il coach neozelandese Crowley si è trovato costretto a sostituire Ange Capuozzo per infortunio e al suo posto con il numero 15 ci sarà Tommaso Allan. Per il resto nessun cambiamento.

Di seguito il XV titolare.

15 Tommaso ALLAN (Harlequins, 69 caps)

14 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 43 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 21 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 9 caps)

11 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 10 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 22 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 19 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 6 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 24 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 43 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 39 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 28 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 43 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 10 caps)

1 Danilo FISCHETTI (London Irish, 28 caps)