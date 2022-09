Rugby, le convocate dell'Italia per il Mondiale femminile

21-09-2022 19:23

Tutto pronto per la partenza domani pomeriggio della Nazionale femminile di Rugby alla volta dell’emisfero australe: il Mondiale si terrà difatti in Nuova Zelanda, esordio il 9 ottobre.

Il Ct Di Giandomenico ha diramato le convocazioni e presentato la spedizione azzurra, seconda personale: “Andiamo in Nuova Zelanda per competere, non solo per partecipare. Quattro anni fa mancava esperienza, solo un paio di ragazze avevano disputato il Mondiale 15 anni prima. Non ci saranno partite facili in questa manifestazione, eccezion fatta per un paio di squadre che hanno una marcia in più” ha proseguito, analizzando le rivali iniziali “In apparenza il girone non è tra i più complessi, ma bisogna prendere con le pinze Stati Uniti e Canada, che hanno un gioco difficile da disinnescare, legato alle fasi di conquista. Il Giappone pratica invece un gioco simile al nostro, rapido e funzionale alla ricerca degli spazi. Sarà importante smaltire il lungo viaggio: la trasferta estiva in Canada è stata utile”.

Queste le ragazze che indosseranno la maglia azzurra:

Piloni

BARRO Francesca – Valsugana Rugby Padova, 1 cap

GAI Lucia – Valsugana Rugby Padova, 84 caps

MARIS Gaia – Wasps, 12 caps

MERLO Michela – Rugby Colorno, 11 caps

SEYE Sara – Transvecta Rugby Calvisano, 8 caps

STECCA, Emanuela – Arredissima Villorba Rugby, 3 caps

TURANI Silvia – Exeter Chiefs Women, 20 caps

Tallonatori

BETTONI Melissa – Stade Rennais, 72 caps

VECCHINI Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 11 caps

Seconde linee

DUCA Giordana – Valsugana Rugby Padova, 31 caps

FEDRIGHI Valeria – Stade Toulousain, 36 caps

LOCATELLI Isabella – Rugby Colorno, 34 caps

TOUNESI Sara – Sale Sharks, 24 caps

Terze linee

ARRIGHETTI Ilaria – Stade Rennais, 56 caps

FRANCO, Giada – Rugby Colorno, 24 caps

GIORDANO Elisa (C) – Valsugana Rugby Padova, 56 caps

SGORBINI Francesca – ASM Romagnat, 13 caps

VERONESE Beatrice – Valsugana Rugby Padova, 12 caps

Mediani di mischia

BARATTIN Sara – Arredissima Villorba Rugby, 107 caps

STEFAN, Sofia – Valsugana Rugby Padova, 69 caps

Mediani di apertura

MADIA, Veronica – Rugby Colorno, 32 caps

STEVANIN, Emma – Valsugana Rugby Padova, 2 caps

Centri

CAPOMAGGI Beatrice – Arredissima Villorba Rugby, 4 caps

D’INCA’ Alyssa – Arredissima Villorba Rugby, 10 caps

RIGONI Beatrice – Valsugana Rugby Padova, 57 caps

SILLARI Michela – Valsugana Rugby Padova, 70 caps

Ali

FURLAN Manuela – Arredissima Villorba Rugby, 88 caps

GRANZOTTO Francesca – Unione Rugby Capitolina, 2 caps

MAGATTI Maria – CUS Milano Rugby, 46 caps

MUZZO Aura – Arredissima Villorba rugby, 27 caps

OSTUNI MINUZZI Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 16 caps

ROLFI Sofia – Rugby Colorno, esordiente