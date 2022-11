12-11-2022 17:23

L’Italia vince il secondo Test Match dell’autunno e firma una delle imprese che entrerà negli archivi del rugby azzurro, battendo 28-27 l’Australia a Firenze.

Dopo il 49-17 rifilato alle Isola Samoa una settimana fa, valso il sorpasso sugli oceanici e sulla Georgia e la 12^ piazza nel Ranking, la Nazionale di Crowley si ripete giocando una gara aggressiva e concentrata: l’Italia mantiene sempre il comando del punteggio, ma è un errore dell’Australia sull’ultima punizione a decidere il match.

Italia-Australia, la cronaca della partita di Firenze

A Firenze, già teatro dell’impresa contro il Sudafrica nel 2016, l’Italia parte al fulmicotone, ma al piazzato di Allan i Wallabies, caduti sette giorni fa a Parigi 30-29 contro i ‘Galletti’, rispondono con Lolesio; al 20′ è Bruno a firmare la prima meta della gara e dopo una manciata di minuti Lucchesi recupera l’ovale e Capuozzo va ancora in meta. Il 17-3 è attutito all’intervallo dalla meta di Wright.

Fisicità e intensità sono le idee messe in campo dalla squadra di Crowley, ma la meta con cui McReight riapre le danze potrebbe ‘sciogliere’ gli Azzurri, che con Allan si riportano sul 20-15; quando Capuozzo va in meta al 66′ sembra che i discorsi siano chiusi, ma Robertson rimette in carreggiata i rivali. Il finale è romanzesco, la meta di Neville vale il sorpasso all’ultimo, ma Donaldson sbaglia la conversione e l’Australia manca il sorpasso: sabato a Genova arriveranno gli iridati del Sudafrica.

Italia-Australia, il tabellino dell’impresa azzurra

Al 21^ tentativo è gioia azzurra contro l’Australia, questo il tabellino del match:

Italia-Australia 28-27

ITALIA: 15 Ange Capuozzo, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (c), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolo Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. Panchina: 16 Giacomo Nicotera, 17 Ivan Nemer, 18 Pietro Ceccarelli, 19 David Sisi, 20 Toa Halafihi, 21 Alessandro Garbisi, 22 Tommaso Allan, 23 Tommaso Menoncello.

AUSTRALIA: 15 Jock Campbell, 14 Mark Nawaqanitawase, 13 Len Ikitau, 12 Hunter Paisami, 11 Tom Wright, 10 Noah Lolesio, 9 Jake Gordon, 8 Pete Samu, 7 Fraser McReight, 6 Ned Hanigan, 5 Will Skelton, 4 Nick Frost, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Folau Fainga’a, 1 Matt Gibbon. Panchina: 16 Lachlan Lonergan, 17 Tom Robertson, 18 Taniela Tupou, 19 Darcy Swain, 20 Langi Gleeson, 21 Tate McDermott, 22 Ben Donaldson, 23 Jordan Petaia.

Punti segnati: 2′ calcio Allan (I), 6′ calcio Lolesio, 19′ meta Bruno, tr. Allan (I), 26′ meta Capuozzo, tr. Allan (I), 30′ meta Tom Wright (A), 44′ meta McReight, tr. Lolesio (A), 53′ calcio Allan (I), 66′ meta Capuozzo (I), 68′ meta Robertson, tr. Lolesio (A), 75′ calcio Padovani (I), meta McDermott (A).

Gioia Italia, il ‘Man of the Match’ Lucchesi: “Non abbiamo limiti”

Questa la gioia espressa a Sky Sport da Gianmarco Lucchesi, ‘man of the match’: “Sono belle emozioni, è una vittoria incredibile, non ci sono parole per descriverla. Fin dal primo minuto siamo entrati in campo con lo spirito giusto, abbiamo attaccato e difeso alla grande. Sabato prossimo il Sudafrica? Non ci sono limiti. E’ fantastico aver giocato davanti a questo pubblico”.