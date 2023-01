Rugby, Parisse è sicuro: “A giugno mi ritiro”

L’icona del rugby azzurro che per vent’anni ha praticato questo sport ad altissimi livelli, si gode gli ultimi mesi di attività agonistica ma tiene aperto uno spiraglio per la Coppa del Mondo del prossimo autunno.

31-01-2023 18:31

“Basta, sono sicuro, finisce qui”. Con queste parole Sergio Parisse chiude la sua carriera da giocatore professionista di rugby. Non lo fa ora, lo farà a giugno, al termine della stagione con il Tolone. Al sito web francese rugbyrama ha confessato: “Dopo vent’anni in questo mondo ho scelto di fermarmi, di dire basta, so che ci saranno momenti difficili ed infatti mi sto preparando ad affrontare questo periodo nel miglior modo possibile”.

Fine dei giochi, ma c’è un “ma…”. A settembre in Francia, dove la terza linea ha militato per quasi tutta la sua carriera, si disputerà la Coppa del Mondo. La maglia azzurra Parisse non la indossa più dal 2019 ma se il telefono dovesse squillare…”Rispondo presente. Non ho mai rinunciato alla carriera internazionale e sarei ben felice di vestirmi d’azzurro, fino a quel momento mi concentrerò su tutto quello che compete ad un atleta, ovvero la preparazione fisica, lo stile di vita, le prestazioni, cosicché se il telefono dovesse davvero squillare sarò pronto”.