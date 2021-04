Rugby, Sei Nazioni: il calendario dell’edizione 2022

Il board del torneo del Sei Nazioni ha ufficializzato il calendario dell’edizione 2022 della prestigiosa competizione continentale, in programma come da abitudine consolidata nei mesi di febbraio e marzo del prossimo anno.

Gli azzurri debutteranno a Parigi, contro la Francia il 6 Febbraio. L’Italia poi, se la vedrà in casa contro l’Inghilterra, domenica 13, ed in trasferta a Dublino, al cospetto dell’Irlanda. A Marzo poi gara casalinga contro la Scozia e super-match fuori casa contro i campioni in carica del Galles.

Il calendario integrale del Sei Nazioni 2022

Prima giornata

Sabato 5 febbraio 2022

Irlanda-Galles

Scozia-Inghilterra

Domenica 6 febbraio 2022

Francia-Italia

Seconda giornata

Sabato 12 febbraio 2022

Galles-Scozia

Francia-Irlanda

Domenica 13 febbraio 2022

Italia-Inghilterra

Terza giornata

Sabato 26 febbraio 2022

Scozia-Francia

Inghilterra-Galles

Domenica 27 febbraio 2022

Irlanda-Italia

Quarta giornata

Venerdì 11 marzo 2022

Galles-Francia

Sabato 12 marzo 2022

Italia-Scozia

Inghilterra-Irlanda

Quinta giornata

Sabato 19 marzo 2022

Galles-Italia

Irlanda-Scozia

Francia-Inghilterra

