Rugby, si avvicina l'esordio delle Azzurre al Mondiale

03-10-2022 14:45

Ci si avvicina a grandi passi all’esordio iridato e la capitana Elisa Balsamo racconta a che punto sia l’avvicinamento dell’Italia all’evento: “Ci stiamo allenando molto, ci serviva ancora un po’ di rodaggio, ma abbiamo ormai alzato il livello quanto a precisione e velocità, con l’obiettivo di sbagliare il meno possibile quando saremo sotto sforzo. La partita contro le americane saà difficile: sono una squadra molto fisica, dovremo puntare sul gioco d’assieme come fonte d’identità”.

Il Mondiale si giocherà nella patria degli All Blacks: “Giocare qui per chiunque pratichi questo sport è un sogno. Ci auguriamo di ricambiare quest’onore dando il meglio in campo e fuori. Lavoriamo molto per arrivare pronte alla competizione e ringraziare questa terra che ci accoglie”.