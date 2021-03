Russell: "Il nuovo motore Ferrari ci mette in difficoltà"

Alfa Romeo e Haas potrebbero essere più competitive in termini di motore nel prossimo Mondiale di Formula 1: una eventualità che non piace affatto al pilota della Williams George Russell: “Pochi punti separavano nel 2020 le vetture più lente. Abbiamo bisogno di un gran weekend. Questo può darti l’ottavo posto in classifica costruttori, che per il team e per me sarebbe un risultato enorme. Non è un segreto che il motore Ferrari sarà più competitivo quest’anno, questo ci mette in difficoltà. Ma penso che i ragazzi abbiano fatto un ottimo lavoro in inverno. Vogliamo lottare con questi team anche tenendo conto dei loro miglioramenti”, sono le parole riportate da formulapassion.

“Per quanto mi riguarda, ho ancora bisogno di migliorare su alcuni dettagli minori. Devo farlo se voglio essere al top di questa categoria e, un giorno, lottare per gare e campionati. Infine, devo capitalizzare alcune opportunità che mi si presentano davanti“, ha spiegato il pilota britannico.

OMNISPORT | 08-03-2021 12:45