Russell: "Il punto era così vicino..."

Il pilota della Williams George Russell ha sfiorato la zona punti in Austria: “Oggi il punto era così vicino, eppure così lontano. Sono partito bene, ma poi Tsunoda ha fatto un bloccaggio e mi ha tagliato la strada per evitare di andare contro il suo compagno di squadra, così ho dovuto frenare e ho perso un paio di posizioni”.

“Questo non ha però cambiato il risultato della nostra gara, perché c’erano auto più veloci che sarebbero finite davanti a noi comunque. Quel punto sarebbe stato come una vittoria per noi, quindi stavo combattendo con tutto quello che avevo. Tra tutti i piloti che si possono avere alle spalle in questa situazione però, Fernando Alonso non è quello che sceglieresti, stava volando e tenerlo lontano con le mie gomme non era possibile. Siamo tutti delusi di aver perso per un margine così piccolo, ma stiamo facendo progressi”.

OMNISPORT | 04-07-2021 21:20