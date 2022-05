Ruud vince a Ginevra, Norrie a Lione, Kerber a Strasburgo

21-05-2022 18:57

Oltre a quello di Rabat vinto da Martina Trevisan si sono conclusi oggi altri tre tornei sulla terra battuta, due maschili e uno femminile, all’immediata vigilia dell’inizio del Roland Garros.

A Ginevra il norvegese numero 8 del mondo Casper Ruud ha piegato in finale dopo oltre 3 ore il portoghese Joao Sousa per 7-6(3) 4-6 7-6(1). A Lione il britannico Cameron Norrie, numero 11, ha battuto lo slovacco Alex Molcan, numero 47, per 6-3 6-7(3) 6-1.

Infine a Strasburgo la tedesca Angelique Kerber, ex regina del tennis e ora numero 22, ha avuto ragione dopo 3 ore e 20 minuti di incredibile battaglia della slovena Kaja Juvan, numero 81, dopo tre set finiti tutti al tie-break, 7-6(5) 6-7(0) 7-6(5).

OMNISPORT