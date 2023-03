Sabatini: “Il Milan pensa a Luis Enrique”

Il direttore sportivo fa il mercato degli allenatori: “Lo spagnolo è ormai all'altezza dei grandissimi. Conte in Italia l'anno prossimo”

21-03-2023 08:54

Walter Sabatini anticipa le mosse per le panchine dell’anno prossimo. Con un focus sul Milan. Sulla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo ex Roma e Inter, dice: “Luis Enrique è cresciuto ed è all’altezza dei grandissimi, mi piacerebbe enormemente rivederlo in Serie A. Ammesso che sia un tema la sostituzione di Pioli, non è escluso che Ricky Massara ci stia pensando. Anzi: per come lo conosce, non può non avere un pensiero su di lui”.

Chi in Italia, secondo Sabatini, ci sarà sicuramente la prossima stagione è Antonio Conte: “Lui è così: quando non raggiunge i risultati, non è tipo che filosofeggia, si incazza come una iena. Lascerà il Tottenham, lo vedo in Italia l’anno prossimo”.