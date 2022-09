Sabatini ne è certo: "Nella mia prossima squadra ci sarà De Rossi allenatore"

30-09-2022 22:38

Walter Sabatini per il momento è fermo, dopo i mesi trascorsi nella passata stagione come direttore sportivo della Salernitana, dove comunque ha ottenuto la salvezza: “Non si fa un’impresa da soli, ma coi calciatori, l’allenatore, la dirigenza e soprattutto con la gente di Salerno – ha detto in un’intervista a Dazn -. Tra le tante cose che ho fatto nella mia carriera, questa è la cosa che mi ha dato più soddisfazione“.

Quindi, un commento sul Napoli: “È la squadra che gioca meglio per distacco e la bellezza sta nella profondità degli attaccanti e della campagna acquisti incredibile. Poi c’è Spalletti che fa giocare bene le squadre. Il Napoli lotterà fino alla fine come il Milan che resta formidabile”. In conclusione, un indizio sul suo futuro: “Alla prima squadra che chiamerà non ho dubbi, porterò Daniele De Rossi come allenatore”.