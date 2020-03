Sacco: "Riprendere non ha senso"

Giancarlo Sacco, allenatore della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, ha espresso la sua opinione dalle colonne del Corriere Adriatico.

"Sospenderei tutto come stanno facendo in tanti paesi, non ha senso riprendere, non credo tanti giocatori torneranno, i roster sarebbero incompleti – ha evidenziato il coach dei biancorossi delle Marche -. Come hanno rimandato gli Europei di calcio, non succede nulla se lo fanno per il basket. La pandemia non ha una scadenza, non la conosciamo. Questa stagione è compromessa".

SPORTAL.IT | 19-03-2020 17:55