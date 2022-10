Sadio Mané sicuro: "Benzema si merita il Pallone d'Oro"

05-10-2022 16:58

Sadio Mane ha appoggiato la forte candidatura di Karim Benzema per la vittoria del Pallone d’Oro di quest’anno, affermando che il centravanti del Real Madrid “merita senza problemi” il più grande riconoscimento individuale del calcio.

Benzema ha disputato un’eccezionale stagione 2021-22, aiutando il Madrid a vincere la Liga e la Champions League, con i Blancos che hanno proprio sconfitto il Liverpool di Mane in finale.

Dall’inizio della scorsa stagione, Benzema ha segnato 48 gol e fornito 16 assist in tutte le competizioni per il Real. Nello stesso periodo, solo Kylian Mbappe e Robert Lewandowski (entrambi 50) hanno segnato più volte.

L’attaccante francese ha anche superato Raul come secondo miglior marcatore del Madrid, dietro solo a Cristiano Ronaldo.

Ora al Bayern Monaco dopo aver lasciato il Liverpool, Mane è stato anche candidato al Pallone d’Oro. Ha infatti avuto un ruolo fondamentale nella vittoria del Senegal in Coppa d’Africa e ha spinto il Liverpool a trionfare in EFL Cup e FA Cup, anche se i Reds hanno fallito in Europa e in Premier League.

Dopo aver segnato una rete e aver fornito un assist nel 5-0 con cui il Bayern ha battuto il Viktoria Plzen in Champions League martedì scorso, a Mane è stato chiesto chi secondo lui dovrebbe vincere il premio.

“Benzema ha avuto una grande stagione con il Real Madrid, ha vinto la Champions League… Penso che se lo meriti facilmente, quindi sono contento per lui”, ha detto Mane ai giornalisti. “So di aver vinto la Coppa d’Africa, è stato un sollievo per me e per tutto il Paese, e sono davvero felice di aver vinto la mia prima AFCON con il mio Paese. Ma credo che sia Karim a meritarselo, e lo credo sinceramente”.