Sagan condannato per guida in stato di ebbrezza

Tre mesi di reclusione (sospesa) e ritiro della patente per il velocista della TotalEnergies

29-06-2023 20:07

Peter Sagan è stato condannato a una pena detentiva di tre mesi per guida in stato di ebrezza (pena poi sospesa) e al divieto di guida per altrettanti mesi. Il controllo è avvenuto il 12 maggio a Monaco dopo che il sette volte vincitore della maglia verde del Tour de France era stato visto guidare uno scooter in modo spericolato. Sagan era stato sottoposto una prima volta all’alcol test sul posto e poi una seconda volta in una stazione di polizia locale: in entrambi i casi i valori registrati erano sopra il limite consentito.

Il corridore, che non era presente all’udienza perché si trova a Bilbao per la partenza del Tour, ha diffuso un video in cui si dice “profondamente dispiaciuto di aver sbagliato in un momento di debolezza. Voglio scusarmi con la mia famiglia, i miei amici, la mia squadra e tutti gli sponsor. Imparerò da questo errore per diventare una persona migliore in futuro”.