Sainz: “La seconda vittoria è vicina”

Il pilota della Ferrari analizza l’avvio di stagione e le prospettive del team di Maranello

04-05-2023 13:57

“Queste prime gare sono state un aperitivo. Ora stanno arrivando i miglioramenti e possiamo dire che inizia davvero la stagione. A Baku, comunque, la nostra macchina è migliorata e restano 18 Gran Premi e 5 Sprint, la stagione è appena iniziata. Bisogna mantenere alta la motivazione perché il campionato è lunghissimo”. Carlos Sainz si mostra ottimista per il proseguo della stagione in casa Ferrari, dopo un avvio non semplice a causa della netta superiorità della Red Bull, ma anche per una Ferrari più indietro di quanto si aspettasse. Solo domenica nel GP dell’Azerbaijan è arrivato il primo podio della stagione con Charles Leclerc. Un ottimismo quello mostrato dallo spagnolo in un’intervista a Marca che lo coinvolge anche direttamente. “Sono tranquillo per il mio inizio di stagione – ha affermato – Penso abbia fatto meglio rispetto all’inizio del 2022, e lo stesso vale per le mie sensazioni. Ciò che dobbiamo migliorare è il passo gara. Credo che la seconda vittoria possa essere vicina, però per il momento ci serve un po’ di ‘aiuto’ da parte della Red Bull”.