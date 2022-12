Sainz lancia la sfida a Verstappen: “Nel 2023 voglio dargli più fastidio”

27-12-2022 18:31

Il primo cambio nella scuderia Ferrari in virtù del prossimo anno sarà quello che vedrà Frederic Vasseur al posto di Mattia Binotto nel ruolo di Team Principal, per il resto, con Sainz e Leclerc saldamente confermati, l’unico altro cambio che ci si aspetta è quello “di passo”.

“In quest’ultima stagione sono e siamo cresciuti molto ma abbiamo pagato i diversi errori commessi – ha affermato Carlos Sainz – mi spiace non essere stato a mio agio nella monoposto nei primi mesi, avremmo potuto dare molto più fastidio a Verstappen, lo faremo sicuramente l’anno prossimo”.

Il pilota madrileno riassume così la sua stagione appena conclusa. Il livello però raggiunto nella seconda parte è stato ottimo e Sainz vuole ripartire proprio da quello: “Bisogna eliminare le esitazioni della prima parte di stagione che hanno compromesso la mia annata ma anche e soprattutto quella del team, ovvio non dico che se fosse tutto andato liscio avremmo lottato alla pari con Max Verstappen, la sua stagione è stata incredibile e bisogna dargli merito di questo, ma, ripeto, siamo cresciuti molto e dobbiamo continuare a farlo”.