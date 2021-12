Salah e l'interesse del Barcellona: "Sono felice che si interessino a me"

06-12-2021 13:16

Quello di Mohamed Salah resta un futuro ancora tutto da scrivere. Quando mancano infatti diciotto mesi alla scadenza naturale del contratto che lo lega al Liverpool, ancora non sono arrivate novità concrete sul suo rinnovo.

Il fuoriclasse egiziano, in un’intervista rilasciata all’emittente del suo Paese MBC , ha fatto il punto della situazione: “L’ho detto più volte, se la decisione dipendesse da me io vorrei restare al Liverpool, ma la decisione è nelle mani della dirigenza e sono loro che devono risolvere la questione. Io non ho problemi, ma va trovato un accordo. Sta a loro”.

Salah è ovviamente uno dei giocatori più ambiti del panorama calcistico mondiale: “Il tuo valore finanziario dimostra quanto il club ti apprezza e quanto è pronto a fare per farti rimanere. La decisione però non si basa solo su una questione economica. Ci sono cose come le ambizioni della squadra, dell’allenatore, del cosa si vuole fare e quali giocatori si vogliono prendere. Sono tutti fattori importanti per una decisione”.

Nelle ultime settimane si è parlato di un interesse concreto del Barcellona. “Ho letto che Xavi è interessato a prendermi. Mi rende felice sapere che una squadra come il Barcellona sia interessata a me, ma sono contento al Liverpool e vedremo cosa accadrà in futuro”.

OMNISPORT