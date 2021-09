Salernitana-Atalanta 0-1: lampo di Zapata, Gasperini torna al successo

L’Atalanta supera la Salernitana di misura nell’ultimo match del sabato. Decide Zapata, in una gara che i campani hanno più volte rischiando di vincere, fermati però dai legni colpiti da Mamadou Coulibaly nella prima frazione e da Obi nella seconda.

Castori propone Ribery per la prima volta in casa, stupendo tutti con le scelte di Gondo e Djuric in avanti. A centrocampo c’è Kechrida come esterno, in difesa Gyomber. Nell’Atalanta c’è Miranchuk in avanti, Palomino e Demiral in difesa. Malinovskyi scelto come trequartista.

Gara equilibrata e senza grossi colpi di scena quella del primo tempo. In mezzo alla foga dell’Arechi, la Salernitana difende bene in attesa di trovare il varco giusto, ma l’Atalanta non si lascia sorprendere. Bene Ribery, pericoloso tra linee nerazzurre.

Già impegnata ogni tre giorni tra Champions e campionato, l’Atalanta fatica un po’ in velocità, senza l’infortunato Muriel e un De Roon che tornerà in campo dopo la squalifica solamente nel turno infrasettimanale. Gli unici lampi della prima frazione? La traversa scheggiata da Mamadou Coulibaly e la conclusione di Gosens deviata da Belec in corner.

Non si vede ancora la solita impronta di Gasperini nell’Atalanta, praticamente mai pericolosa dalle parti di Belec anche nel secondo tempo. La Salernitana rischia invece più volte di andare avanti nel punteggio, con un Obi scatenato: entrato nella ripresa, l’ex Inter colpisce il palo dopo il tacco di Bonazzoli e impegna Musso alla parata.

A trovare il goal partita è però l’Atalanta, cinica ed esperta: Ilicic sfonda sulla destra, Zapata riceve, addometistica facilmente a centro area battendo Belec. La Salernitana si spegne, aspettando ancora i primi punti nella stagione 2021/2022.

IL TABELLINO

SALERNITANA-ATALANTA 0-1

Marcatori: 76′ Zapata

SALERNITANA (3-4-1-2) Belec 6.5; Gyomber 6, Strandberg 6.5, Gagliolo 6 (68′ Bogdan 5); Kechrida 6, M.Coulibaly 6.5, L. Coulibaly 6.5, Ranieri 6 (61′ Jaroszyński 6); Ribery 6.5 (46′ Obi 6.5); Gondo 6 (61′ Bonazzoli 6), Djuric 6 (74′ Simy 6).

ATALANTA (3-4-1-2) Musso 6.5; Toloi 6, Demiral 6 (46′ Djimsiti 6), Palomino 6; Maehle 5.5, Pasalic 6 (46′ Koopmeiners 6), Freuler 6, Gosens 6.5 (91′ Pezzella sv); Malinovskyi 5.5 (58′ Zappacosta 6); Miranchuk 5 (46′ Ilicic 6.5), Zapata 7

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Demiral (A), Maehle (A), Djuric (S), Toloi (A), Ranieri (S), Obi (S), Jaroszynski (S), Malinovskyi (A)

Espulsi: Nessuno

OMNISPORT | 18-09-2021 22:50