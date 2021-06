Salernitana, avviata la cessione della società

Un mese dopo aver conquistato la promozione in Serie A sul campo, il futuro della Salernitana è ancora in alto mare e affidato al buon esito della cessione della società da parte di Claudio Lotito entro il 25 giugno, visto che il regolamento non consente la partecipazione al medesimo campionato di due squadre con la medesima proprietà.

Così, a due settimane dalla scadenza dei termini, il club granata ha diramato un comunicato ufficiale nel quale si comunica l’inizio dell’iter per la cessione:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver affidato a professionisti del settore l’incarico di gestire la cessione delle quote societarie. Tali trattative sono pertanto coperte dal segreto professionale e ogni comunicazione sarà fatta nei modi e nei tempi debiti.

Invitiamo altresì la tifoseria tutta a non prestare adito a notizie false e tendenziose che circolano da giorni sulle varie piattaforme social e prive di qualsiasi fondamento.

Certi di una sicura comprensione la Proprietà ribadisce che si sta adoperando al fine di garantire la massima stabilità e continuità per il futuro della Salernitana”.

OMNISPORT | 11-06-2021 17:52