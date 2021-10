Salernitana, ufficiale l'esonero di Fabrizio Castori

17-10-2021 16:01

Dopo sei sconfitte in otto giornate di campionato, la dura legge della panchina ha colpito anche Fabrizio Castori. L’allenatore che ha riportato la Salernitana in A dopo 22 anni lascia il club granata all’indomani della sconfitta per 2-1, in rimonta, sul campo dello Spezia.

Una decisione presa al termine di una giornata di riflessioni, nella quale l’allontanamento di Castori ha preso sempre più piede fino a diventare realtà. L’ex tecnico del Carpi lascia dunque dopo una stagione trionfale, conclusa con la promozione diretta dalla Serie B alla Serie A, e un complicatissimo inizio di stagione che, nonostante l’arrivo di Ribery, vede i campani ultimi in classifica.

Questo il comunicato ufficiale del club granata:

’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Fabrizio Castori. Ringraziandolo per la professionalità profusa e gli obiettivi raggiunti insieme la Società augura al tecnico le migliori fortune umane e professionali.

A sostituire il tecnico romagnolo sarà con ogni probabilità Stefano Colantuono, ex allenatore di Torino e Atalanta tra le altre, reduce da un’esperienza alla Sambenedettese (Serie C) come direttore dell’area tecnica.

L’ultima avventura da allenatore di Colantuono, ironia della sorte, è stata proprio sulla panchina della Salernitana: arrivato durante il campionato 2017-’18, ha condotto i granata al dodicesimo posto finale in Serie B, lasciando poi la panchina dopo poche settimane dall’inizio del torneo successivo.

Sullo sfondo resiste strenuamente anche la candidatura di Beppe Iachini, a sua volta senza panchina dopo aver guidato la Fiorentina nella scorsa stagione. Secondo ‘Tuttomercatoweb’, sarebbe una richiesta di Ribery. Ma a guidare la Salernitana, a meno di clamorosi ribaltoni, sarà come detto Colantuono.

