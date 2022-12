Salernitana: con Sepe ko, per la porta si pena a Berisha

19-12-2022 14:20

Con Luigi Sepe ko per via di una lesione al polpaccio procuratasi a inizio mese, la Salernitana è alla ricerca di un portiere da “usato sicuro” per non fare rimpiangere l’ex Parma. In questo senso, tutti gli indizi portano ad Etrit Berisha del Torino, che in granata è inquadrato in qualità di riserva.

Secondo Il Mattino, il classe 1999 albanese-kosovaro di Pristina con cittadinanza svedese, potrebbe arrivare all'”Arechi” per un’operazione complessiva pari a circa un milione di euro. Attualmente Berisha ha un contratto che lo lega al Torino per altre due stagioni e mezzo ma, certamente, l’ipotesi di tornare in campo da titolare offertagli dalla Salernitana, lo stuzzica parecchio.