Salernitana: contatti con lo Spezia per Salva Ferrer

20-12-2022 09:56

Nuova idea, in casa Salernitana, per rinforzare il pacchetto difensivo. Il club campano starebbe infatti pensando a Salva Ferrer, terzino destro (ma anche centrale) dello Spezia. Il catalano non ha trovato lo spazio desiderato nelle prime quindici giornate di campionato.

Anzi, per nulla: l’ex Gimnastic di Tarragona, classe 1998, non è mai sceso in campo se non una volta in Coppa Italia nella vittoria per 3-1 della compagine di Luca Gotti contro il Brescia, giocata lo scorso 19 ottobre allo stadio “Alberto Picco”. Gotti che proprio “non lo vede”, dal momento che Salva Ferrer, nelle precedenti tre stagioni con la maglia bianca degli Aquilotti, è sempre stato una presenza fissa della retroguardia.