Salernitana, Iervolino si presenta: "Sono un presidente tifosissimo"

La Salernitana è stata salvata, proprio all’ultimo secondo utile, dall’imprenditore napoletano Danilo Iervolino, fondatore dell’università online UniPegaso e ora nuovo presidente, che l’ha rilevata poco prima che fosse estromessa dalla Serie A nella sera di Santo Stefano, proprio l’ultimo dell’anno.

Per la società campana 500mila euro di acconto, il 5% del totale, e poi una cifra tra i 10 e i 13 milioni di euro per l’acquisizione definitiva. L’imprenditore napoletano ha parlato al Corriere dello Sport:

“Sono felicissimo, entusiasta ed anche carico di responsabilità perché so che la squadra ha un rapporto osmotico con la città. Però a me piacciono le sfide, lancerò il cuore oltre l’ostacolo. Sono un sognatore, che non smette mai di lottare. Ce la metterò tutta affinché la Salernitana possa restare in A. Sarò un presidente tifosissimo”.

Danilo Iervolino ha poi parlato al quotidiano del suo rapporto col calcio:

“Col calcio ho un rapporto di grande passione. Per me è famiglia, è mio padre Antonio. A lui dedico con tutto il cuore questo importante traguardo. Fu lui a portare me e i miei fratelli allo stadio per la prima volta. Ogni bambino, che oggi come me ha poco più di quarant’anni e che ha avuto la fortuna di poter ammirare Maradona e Platini, ne è rimasto stregato. Oggi il mio giocatore preferito è Messi”.

