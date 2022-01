Salernitana, Fazio: “Qui per aiutare per la salvezza”

29-01-2022 17:34

Federico Fazio, appena arrivato dalla Roma, fa subito capire di essersi calato nella mentalità giusta: “Sono molto contento di arrivare in questo club, non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi. Vengo per aiutare i ragazzi e la squadra e a lottare per arrivare all’obiettivo”. Sui social della Salernitana, il difensore argentino spiega: “Ho visto tante partite della Salernitana, conosco bene i calciatori, sono giocatori forti che devono ritrovare la fiducia. I miei bisnonni sono nati in provincia di Salerno – ha poi rivelato – partirono da qui per raggiungere l’Argentina. Se mi vedessero oggi sarebbero sicuramente contenti di vedermi indossare questa maglia”. “Il campionato è lungo, mancano ancora tante partite, se ragioniamo gara dopo gara possiamo farcela. Ho scelto il 17 perché é il mio giorno di nascita. So che i tifosi sono molto caldi – ha dichiarato Fazio – simili agli argentini, e’ molto importante averli accanto ad ogni partita, speriamo possano venire alla stadio per lottare insieme per l’obiettivo”.

OMNISPORT