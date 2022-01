Salernitana, idea Eder

19-01-2022 12:06

L’ex attaccante di Inter e Jiangsu Suning Eder sarebbe nel mirino della Salernitana, a caccia di rinforzi in chiave salvezza.

Secondo le indiscrezioni riportate da Sky, la dirigenza del club campano avrebbe già avviato i contatti per la punta italobrasiliana, attualmente in forza al San Paolo e che gode di buoni rapporti con Walter Sabatini. Per la difesa, occhi puntati anche su Nikola Maksimovic del Genoa.

