Salernitana, Iervolino: “Ho tanta stima per Scamacca”

Dall'Inghilterra arrivano voci di un interessamento della squadra campana per l'attaccante che attualmente milita in Premier League

16-05-2023 12:56

La Salernitana potrebbe piazzare il gran colpo, ossia riportare in Italia l’attaccante della Nazionale azzurra Gianluca Scamacca, attualmente in forza al West Ham. Lo scrive il Corriere dello Sport, che cita le voci provenienti dall’Inghilterra. Il giocatore attualmente sta recuperando da un infortunio al ginocchio. Il club campano avrebbe offerto 25 milioni di sterline per accaparrarselo.

Ci sono in merito anche le dichiarazioni del presidente Iervolino a Dazn: “Scamacca? Devo ancora parlare con De Sanctis e Sousa, ho una grande stima nei confronti del giocatore, è fantastico. Ma per ora non c’è nulla”.