Salernitana, Iervolino: "Nicola? Le persone intelligenti cambiano idea"

21-01-2023 09:58

“Le storie del calcio sono storie di uomini”. In un’intervista concessa al Corriere dello Sport, Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, torna così sull’esonero di Nicola, con successivo dietrofront che ha portato al reintegro dell’allenatore granata: “Dopo quella botta era giusto pensare a una discontinuità – spiega il patron -. Non è questione solo della sconfitta con l’Atalanta. Da diverse giornate la squadra appariva lunga, svogliata, ingrigita. Stavamo facendo casting su molti tecnici che si erano proposti. Nicola mi ha cercato, io non ero ben disposto, ma alla fine l’ho richiamato. Mi ha convinto di avere ancora energia, coraggio, passione. I giocatori erano felicissimi di ritrovarlo, il ds pure. Le persone intelligenti possono anche cambiare idea. Ha ammesso gli sbagli, meritava un supplemento di fiducia. In qualsiasi altro tipo di azienda sarebbe considerato un procedimento usuale”.