Salernitana in ansia: infortunio in allenamento per Ribery

La festa e la speranza per il futuro: all’Arechi di Salerno, nell’ultimo turno di Serie A, c’è stato tutto questo, e molto altro. La prima vittoria in campionato della Salernitana, la prima dallo storico ritorno in massima serie, ha fatto sorridere tutti i tifosi presenti allo stadio, e non solo.

Alla gioia, però, nelle ultime ore è subentrata una certa preoccupazione: nel corso degli allenamenti diretti da Fabrizio Castori si è fermato Franck Ribéry.

L’attaccante francese del Bayern Monaco, come riporta il sito ufficiale della Salernitana, al “Mary Rosy” ha rimediato un infortunio alla caviglia.

“Nel corso dell’allenamento odierno Franck Ribery ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra”.

Sempre in occasione dello stesso allenamento, si sono fatti male anche Luka Bogdan e Cedric Gondo.

“Luka Bogdan ha riportato un risentimento muscolare al gemello esterno della gamba destra e Cedric Gondo un risentimento muscolare all’adduttore sinistro”.

Le condizioni dei tre giocatori verranno valutate nelle prossime 48 ore, ma cresce l’ansia a pochi giorni dal ritorno in campo in Serie A.

OMNISPORT | 11-10-2021 20:26