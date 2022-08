Salernitana: in attacco si avvicina Dovbyk

16-08-2022 08:44

Dopo l’esordio stagionale che ha visto i campani perdere in casa contro la Roma, la dirigenza sta cercando di stringere i tempi per portare a Salerno l’attaccante Artem Dovbyk.

Come riporta Sky Sport, i granata del presidente Iervolino sono pronti a chiudere per l’attaccante del Dnipro già accostato ad inizio calciomercato al Torino. Probabile che l’operazione possa essere chiusa con la formula del prestito con obbligo in caso di salvezza e legato a un determinato numero di gol segnati in stagione.

