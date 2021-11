Salernitana, l’appello di Colantuono: “Bisogna andare oltre le difficoltà”

25-11-2021 19:20

Reduce da tre sconfitte consecutive, la Salernitana è attesa domani sera da un’importante sfida salvezza contro il Cagliari, squadra con la quale la compagine amaranto condivide l’ultimo posto della classifica di Serie A.

“Domani mi aspetto una gara molto difficile contro una squadra costruita per fare un certo tipo di campionato e che si ritrova in una posizione di classifica che non le compete. Non possiamo guardare l’avversario che andiamo ad affrontare, abbiamo una classifica difficile e dobbiamo attingere a tutte le risorse possibili per fare punti. Dobbiamo pensare che da qui in avanti saranno tutte finali” ha detto in sede di presentazione il tecnico Colantuono, amareggiato per non poter contare nuovamente su tutti gli effettivi della sua rosa

“Abbiamo delle assenze importanti ma la squadra ha grande voglia di riscatto. Non ho mai avuto la possibilità di poter lavorare con la rosa al completo, anche questa settimana abbiamo avuto problemi con alcuni calciatori che domani non avremo a disposizione. Bisogna andare oltre le difficoltà, cercando di dare tutti qualcosa in più. Devo fare un plauso a questi ragazzi che dal punto di vista della voglia, dell’applicazione e dell’attaccamento ai colori e alla città di Salerno sono encomiabili” ha chiosato l’allenatore romano classe 1962.

