Salernitana, Nicola: "Ochoa ha dimostrato chi è"

04-01-2023 16:19

Il tecnico della Salernitana Davide Nicola ha parlato a Sky dopo la sconfitta del Milan all’Arechi contro la Salernitana.

“Dopo più di un mese e mezzo la squadra ha risposto bene. Dalla metà campo in su abbiamo fatto bene ma indubbiamente i troppi errori difensivi hanno pesato – ha spiegato Nicola -. Accettiamo la sconfitta, dobbiamo lavorare e migliorare. Ochoa ha dimostrato quello che si dice di lui, conosce il ruolo e ha personalità”.

“La Salernitana in questo momento non ha problemi a proporre gioco, in difesa dobbiamo migliorare. Leao quando ha spazio diventa un grandissimo giocatore, abbiamo giocato alti ma non siamo riusciti spesso ad anticipare. L’idea di gioco è chiara, ci alziamo o abbassiamo in base all’avversario. Le uscite sono state in un timing giusto, a volte perdiamo aggressività e duelli individuali”.