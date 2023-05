Salernitana: Nottingham Forest e non solo su Lassana Coulibaly

Sirene inglesi per il centrocampista maliano richiesto anche da Leicester City e Norwich Coty

18-05-2023 15:54

Una stagione, quella in corso e culminata con una salvezza ormai alle porte, caratterizzata da un autentico exploit di prestazioni. Il cartellino del centrocampista maliano della Salernitana Lassana Coulibaly, che abbina fisicità a qualità, è diventato oggetto del desiderio in sede di calciomercato.

Il profilo piace essenzialmente Oltremanica in cui, il classe 1996 di Bamako, ha ammiratori innanzitutto nel Nottingham Forest in Premier League. Ma non solo. Coulibaly interessa molto anche al Leicester City, impegnato peraltro in una complicatissima lotta per evitare una clamorosa retrocessione e al Norwich City di Championship.