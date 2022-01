Salernitana, parla l'avvocato Fimmanò: "Vi dico la verità su Diego Costa"

20-01-2022 21:08

L’avvocato della Salernitana Francesco Fimmanò ha parlato ai microfoni di TuttoSalernitana di tantissimi argomenti che coinvolgono la società, primo tra tutti la delicata questione che circonda Udinese-Salernitana, per la quale i campani hanno preso il 3-0 a tavolino e anche un punto di penalità in classifica. Questo il pensiero dell’avvocato:

“Udinese-Salernitana? Non c’è nulla di così drammatico. Il dottor Mastandrea, che reputo un giurista di alto livello, ha ritenuto opportuno adottare questo provvedimento che è praticamente identico a quello emesso un anno e mezzo fa per l’oramai famosa partita tra Juventus e Napoli. Anzi, in quel caso il comunicato era ancora più perentorio e c’erano una serie di documenti da fornire per dimostrare che una delle due squadre fosse effettivamente impossibilitata a presenziare. La sua linea è questa, noi dobbiamo rispettarla. Abbiamo presentato riscorso contro lo 0-3 a tavolino, siamo fiduciosi”.

Una parentesi anche sul mercato che intende fare il nuovo proprietario Danilo Iervolino:

“Sicuramente, come ha detto il presidente, si dovrà andare su un Instant Team che provi a fare un miracolo sportivo. Il futuro è con i giovani e con i talenti di prospettiva, oggi serve gente pronta soprattutto fisicamente per scendere in campo da subito e lottare per la Salernitana. Sono convinto che sarà Sepe a difendere i pali della porta, mi risulta che Fazio stia facendo dei test atletici approfonditi: ci fossero i presupposti, credo sarebbe una colonna della retroguardia”.

Infine, anche un commento sul possibile arrivo di Diego Costa, molto chiacciherato in questi giorni:

“Faccio un discorso generale: a volte è meglio smentire, perché sarebbe brutto dire in un secondo momento che un professionista in trattativa è stato poi “scartato” per motivi fisici. Oggi il Diego Costa di turno serve se è in grado…di fare il Diego Costa. Ricordatevi una cosa: la chiusura di una operazione, qualunque essa sia, non sarà mai legata ad una questione economica. Ci sono risorse, competenze e professionalità di altissimo livello che affascinano tanti giocatori. Ma alla Salernitana serve gente pronta a giocare subito, gli strumenti tecnologici a disposizione consentono di monitorare la situazione a 360°. Ma credo che nessuno dei nomi letti sui giornali sia falso, anzi. Occorrono calciatori pronti, che dimostrino di essere in grado di rendere per quello che è il loro valore. Non sarà mai un problema di soldi. Se non forniscono garanzie fisiche, meglio prendere un elemento di minor caratura, ma pronto a determinare nell’immediato. Fosse disponibile Messi, scarteremmo anche lui se non convincesse sul piano atletico”.

