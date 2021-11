Salernitana, Ribery si ferma ancora

04-11-2021 14:24

Ancora un problema fisico per Franck RIbery. Dopo essere stato nominato capitano da Stefano Colantuono dopo che il tecnico romano è approdato sulla panchina della Salernitana al posto dell’esonerato Fabrizio Castori e dopo aver giocato per intero le ultime tre partite di campionato, l’attaccante francese non si è allenato nella giornata di giovedì 4 novembre a causa dei postumi di un trauma contusivo al ginocchio.

A darne notizia è lo stesso club granata nel report della seduta mattutina. L’ex Fiorentina ha lavorato a parte e la sua presenza nella partita di domenica 7 novembre alle 18 contro la Lazio all’Olimpico è in forte dubbio.

Ribery ha già saltato due partite di campionato, contro Sassuolo e Spezia, per un affaticamento muscolare e per problemi ad una caviglia.

