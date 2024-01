Salernitana, Sabatini tenta il colpo a effetto in difesa: Manolas o Boateng

Il ds granata prepara un acquisto importante per il mercato di gennaio: prima scelta era Palomino, poi si è virato sull’ex Bayern Monaco. Ma non c’è accordo sull’ingaggio: l’obiettivo ora è il difensore greco ex Roma e Napoli

18-01-2024 19:45

Sta diventando costume della Salernitana quello di stravolgere la squadra durante il mercato invernale per puntare alla salvezza. L’operazione ebbe successo due anni, il club granata spera di riuscire a ripetere l’impresa. Soprattutto perché adesso il timone è nelle mani di un vecchio bucaniere del mercato come Walter Sabatini.

Salernitana-Boateng con la benedizione di Ribery

Ed il primo colpo in canna potrebbe partire a breve: l’ex ds della Roma ha messo infatti gli occhi su Jerome Boateng. Il difensore tedesco è svincolato dalla scorsa estate quando ha lasciato il Lione e, dopo essersi allenato con il Bayern Monaco, è pronto a una nuova avventura. Come riporta Sky Sport, il giocatore sarebbe stato contattato direttamente dal su ex compagno Frank Ribery, nella speranza che la parola del francese possa convincerlo. Fino alla tarda mattinata, sembrava che l’operazione fosse in dirittura d’arrivo, con l’ex campione del mondo pronto ad aggiungersi alla lista dei “grandi nomi” in cerca di rilancio passati da Salerno, dallo stesso Ribery ad Antonio Candreva passando per Guillermo Ochoa.

Manolas “sorpassa” Boateng

Nel pomeriggio, però, è stata registrata una frenata nella trattativa: Boateng temporeggia e potrebbe giocare al rialzo, forte anche di altre proposte. Il tedesco chiede un milione di ingaggio, la Salernitana sarebbe disposta ad arrivare a 500mila per metà anno solo mediante bonus e quindi la parte fissa sarebbe di gran lunga inferiore. Di conseguenza Sabatini potrebbe virare su un altro “pupillo”, nonché svincolato di lusso. Trattasi di Kostas Manolas, difensore greco classe ’91 ed ex Roma e Napoli. Da poco svincolato dallo Sharijah, squadra degli Emirati Arabi in cui ha militato nell’ultimo anno e mezzo, ora vuole rilancio in Europa. Non ha problemi fisici (a differenza di Boateng…) è più giovane del tedesco e soprattutto già legato a Walter Sabatini da un rapporto particolare, avendo condiviso l’esperienza di Roma. Non solo: riformerebbe la coppia difensiva che fu della Roma con Fazio.

Il no di Palomino

Va detto che la prima scelta di Sabatini in realtà era Palomino dell’Atalanta, che però non si è rivelato entusiasta della destinazione Salerno. Di conseguenza Sabatini aveva virato sull’ex Bayern Monaco, che però non disputa una partita intera da fine ottobre 2022. Fino alla scorsa stagione Boateng ha militato nel Lione, dove aveva un contratto di 2 milioni netti a stagione: sui social ha però ripetutamente postato video dei suoi allenamenti e vuole a tutti i costi rimettersi in gioco. Ma ora Manolas sembra essere il candidato più serio a vestire la maglia granata.

