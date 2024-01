Accuse arbitri, Iervolino rischia: indagine FIGC sul presidente della Salernitana dopo gli attacchi a Napoli

Il numero uno del club granata ha visto la Procura della FIGC aprire un fascicolo a suo carico dopo le durissime dichiarazioni contro la classe arbitrale, esposte al termine della gara di Napoli

15-01-2024 20:53

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La Procura della Federcalcio apre un’indagine a carico del presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, e valuta sanzioni. Il motivo è da ricercare nelle pesantissime accuse indirizzate del patron granata alla classe arbitrare al termine di Napoli-Salernitana.

Il presunto fallo di Demme che ha fatto infuriare Iervolino

La rete in pieno recupero di Amir Rrahmani che ha condannato la Salernitana alla dodicesima sconfitta stagionale ha scatenato l’ira di Danilo Iervolino. A mandare su tutte le furie il numero uno granata, il presunto contatto falloso tra Diego Demme e Loum Tchaouna dal quale è scaturito l’assist per il gol che ha ribaltato lo splendido iniziale vantaggio firmato da Antonio Candreva.

Iervolino, attacco frontale alla classe arbitrale

Nella serata di sabato, Iervolino non aveva usato mezzi termini per palesare il proprio stato d’animo e chiedere le dimissioni del designatore arbitrale, Gianluca Rocchi. “La storia ricorderà questi come i peggiori arbitri del calcio italiano” e ancora: “In questa classe arbitrale io non credo più. Se andassimo ad analizzare ogni gara, ne uscirebbe una situazione scandalosa, ovviamente, a favore delle grandi squadre”.

Iervolino: “È peggio di prima”

Iervolino aveva aggiunto: “Gli arbitri sono vendicativi. Noto una sudditanza verso le big, che ormai fanno un altro sport, giovando di un’impunità che permette loro di tirare maglie in area o dare gomitate. Prima, almeno, la responsabilità era di un solo arbitro, oggi di quattro-cinque e, quindi, è ancora peggio. Errori così grossolani mi fanno pensar male, falsano i campionati“.

Iervolino pronto a dare battaglia

Il patron del club campano aveva concluso promettendo battaglia: “Oggi Demme dà una gomitata a Tchaouna, non tollero queste sviste… Rrahamani tira la maglia a Simy in area. Poi, all’intervallo, l’apice della presunzione con l’arbitro Marinelli che neppure degna di uno sguardo Inzaghi che chiedeva in modo composto un confronto. Gli errori sono così lampanti che, nei limiti della legalità e delle nostre prerogative, battaglieremo per favorire cambiamenti“.

Che cosa rischia Iervolino

Una battaglia che vede ora scendere in campo la Procura della FIGC, che ha aperto ufficialmente un fascicolo sulle affermazioni durissime di Iervolino per valutare eventuali sanzioni a suo carico, che vanno dall’inibizione di diverse settimane a una multa in denaro. Non certo un buon inizio di quella “nuova fase” che è sembrata emergere dalle parole di Gianluca Rocchi proprio prima del weekend di campionato.