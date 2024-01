Napoli-Salernitana, moviola: il rigore border line e il giallo sul gol partita

La prova dell’arbitro Marinelli al Maradona analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto laziale ha ammonito 5 giocatori

14-01-2024 05:48

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Non ha una lunga esperienza ma ha il cartellino facile Livio Marinelli, l’arbitro scelto da Rocchi per il derby Napoli-Salernitana. Marinelli è Sottufficiale dell’Esercito Italiano e dopo 7 anni al 7° Reggimento Alpini di Belluno, dal luglio 2017 presta servizio presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito a Roma ma come se l’è cavata ieri al Maradona?

Clicca qui per gli highlights di Napoli-Salernitana

I precedenti di Marinelli con le due squadre

Erano 6 i precedenti con gli azzurri, con uno score di 3 vittorie, un pareggio e due sconfitte (entrambe maturate contro l’Empoli). Da evidenziare la vittoria contro l’Inter, arrivata alla 36ª giornata della scorsa stagione, con il Napoli già scudettato. Abbastanza equilibrato lo score granata con Marinelli: due vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Solo due partite dirette in Serie A.

Marinelli ha ammonito cinque giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Vecchi, con Marchetti IV uomo, Di Bello al Var e Chiffi all’Avar, l’arbitro ha ammonito 5 giocatori, di cui tre della squadra di Mazzari: Cajuste (N), Legowski (S), Bradaric (S), Rrahmani (N), Kvaratskhelia (N)

Per Marelli giusto il rigore su Simeone

A fare chiarezza sui casi dubbi è Luca Marelli. L’esperto di Dazn spiega tutti gli episodi da moviola: “Allo scadere del tempo rigore per il Napoli dopo on field review: Simeone anticipa Fazio che, in ritardo, tocca il tendine d’Achille di Simeone. Il Var richiama l’arbitro, come abbiamo visto anche in Inter-Verona, che concede il rigore, che era complesso da vedere in campo ma che è stato codificato. Nel recupero il gol partita di Rrahmani, sembrava potesse esserci un’irregolarità del difensore ma è Ochoa che ostacola il suo difensore. Giusta infine l’ammonizione di Kvara per gioco scorretto: il georgiano era diffidato e salterà la prossima partita”. Nel complesso sufficiente Marinelli in Napoli-Salernitana.