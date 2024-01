Napoli-Salernitana, Mazzarri: "Ritrovato il gioco". Inzaghi contro arbitro e VAR, Rrahmani ammette tensioni

Mazzarri si toglie la giacca e il Napoli trova il gol allo scadere: a fine gara il tecnico è soddisfatto. Inzaghi, allenatore della Salernitana, recrimina sul gol del 2-1.

13-01-2024 18:17

Le due facce del derby. Walter Mazzarri ritrova finalmente un’espressione serena, dopo giorni segnati da tensioni e polemiche. Pippo Inzaghi, invece, ha il volto corrucciato. Napoli-Salernitana si è chiusa da una mezz’oretta e nel ventre del Maradona va in scena il consueto balletto tra i due allenatori. Per quello azzurro la vittoria è meritata, per l’allenatore granata c’era un fallo di Demme su Tchaouna nell’azione del 2-1 di Rrahmani. E meno male che Rocchi aveva invitato a non parlare a caldo di arbitro e VAR, storia del giorno prima.

Napoli, Mazzarri si toglie la giacca e arriva il gol

Questa volta la “Operazione Nostalgia” ha funzionato: Walter Mazzarri si è tolto la giacca a pochi minuti dal termine ed è arrivato il gol allo scadere, come ai bei tempi di Hamsik, Cavani e Lavezzi. La stoccata da Matador l’ha data un difensore, Rrahmani, ma poco importa. “Abbiamo ritrovato lo spirito e il gioco e contro una squadra ben messa in campo come la Salernitana, che aspetta davanti all’area, non era facile”, l’ammissione di Mazzarri a Dazn. “Siamo stati penalizzati subito perché siamo andati sotto alla prima uscita, eravamo anche in emergenza e faccio i complimenti ai miei perché sono rimasti calmi. Abbiamo meritato la vittoria”.

Ritiro e mercato, Mazzarri non si sbilancia

Per Mazzarri il Napoli ha ritrovato il gioco, fatto sta che la contestazione del pubblico era pronta e sarebbe esplosa senza il 2-1 allo scadere: “Potevamo giocare più in verticale, ma Gaetano era alla prima da titolare e Cajuste è ancora in fase di adattamento al nostro calcio”, spiega il mister. “Siamo stati bravi a non demoralizzarci, creando occasioni e guidando il gioco. Abbiamo dimostrato che la partita di Torino è stata una parentesi. Il ritiro? Produttivo. Abbiamo lavorato sul campo, ci siamo riallenati in un certo modo. Supercoppa? Ci penserò da domani, per ora mi godo questa vittoria che è molto importante. Mercato? Non parlo di giocatori che non sono ancora del Napoli. Scouting, ds e presidente sono concentrati per portare qui i migliori”.

Rrahmani: “Molti compagni non sono felici”

Parola quindi all’autore del gol decisivo, Amir Rrahmani: “C’era tensione, abbiamo vissuto situazioni non facili. Passare dall’essere campioni d’Italia a questi risultati è molto duro, molto difficile. Ormai quest’anno sarà così, sarà difficile andare a vincere. Anche oggi abbiamo sofferto molto, siamo andati sotto, prima di recuperare col rigore e col mio gol. Il 13 gennaio mi porta bene, un anno fa ho segnato alla Juventus. La palla arrivava da dietro, pulita, sono riuscito ad aggiustarla e a tirare in porta”. Poi però un’ammissione sul ritiro: “Il mister ha detto cose giuste, ma molti miei compagni non erano felici, hanno le famiglie fuori e devono avere una vita. Speriamo ci sia servito e di non ripeterlo più”.

Salernitana, Inzaghi sicuro: “Fallo di Demme sul gol”

Molto deluso Pippo Inzaghi, ancora una volta raggiunto e superato nel finale, come contro la Juve: “Non meritavamo di perdere, siamo sempre penalizzati e questo un po’ ci scoccia. Voglio rispetto per me e per la Salernitana, sono stato ammonito senza sapere perché. Facciamo sacrifici, siamo all’osso, perdiamo ancora e non ci stiamo. Spero che stavolta le facciate vedere le immagini, con la Juve l’espulsione di Gatti non è stata neppure fatta vedere. Il rigore del Napoli? È giusto, da VAR. Ma era da VAR anche la gomitata di Demme nell’azione del gol“.