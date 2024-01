Napoli, De Laurentiis vara il ritiro intermittente: giocatori a casa nel pomeriggio

In vista della partenza per l’Arabia Saudita, dove si disputerà la Supercoppa Italiana, il presidente ha autorizzato gli azzurri a trascorrere qualche ora in famiglia

11-01-2024 16:14

Chiamatelo pure ritiro intermittente: è quello del Napoli, in punizione dopo la sconfitta rimediata domenica in casa del Torino. Tuttavia il presidente Aurelio De Laurentiis oggi ha chiuso un occhio, permettendo ai giocatori di tornare a casa e trascorrere qualche ora in famiglia oggi pomeriggio. Una decisione presa in vista della partenza per l’Arabia Saudita, dove dal 18 gennaio è in programma la Supercoppa Italiana.

Napoli in ritiro a Pozzuoli

Napoli, pausa nel ritiro prima di volare in Arabia

Mercato: il Napoli torna sul pallino Traoré

Napoli in ritiro a Pozzuoli

Dopo la batosta incassata dal Napoli a Torino Aurelio De Laurentiis è intervenuto in maniera decisa, ordinando il ritiro per la squadra. Due giorni fa i giocatori azzurri si sono dunque trasferiti in un albergo di Puzzuoli, per preparare la sfida con la Salernitana in campionato e poi le gare della Supercoppa Italiana, in programma a partire dal 18 gennaio in Arabia Saudita.

Napoli, pausa nel ritiro prima di volare in Arabia

Il Napoli volerà nella capitale saudita Ryad nella giornata di domenica: in vista della partenza, De Laurentiis ha deciso di concedere una pausa dal ritiro ai propri giocatori. Il presidente ha infatti autorizzato gli azzurri a rientrare a casa nel pomeriggio di oggi, per poter trascorrere qualche ora in famiglia. Altrimenti per loro il rischio era quello di vedere i propri cari tra più di 10 giorni, dopo la fine del mini-torneo in Arabia Saudita.

Mercato: il Napoli torna sul pallino Traoré

Intanto il Napoli continua a lavorare sul mercato per assicurare a Walter Mazzarri i rinforzi necessari per riprendere quota in classifica. La trattativa con Lazar Samardzic è in stallo e allora il Napoli si guarda attorno: secondo Sky Sport il club azzurro avrebbe aperto un dialogo con il Bournemouth per il prestito di Hamed Junior Traoré, trequartista ex Sassuolo finito ai margini in Premier League dopo essersi ammalato di malaria. Traoré è un vecchio pallino del Napoli, che l’aveva trattato anche prima che l’ivoriano si trasferisse in Inghilterra.