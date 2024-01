Mercato Juve, Giuntoli soffia Samardzic al Napoli: il piano per prenderlo a giugno dall'Udinese

Samardzic al Napoli? No. Giuntoli tenta lo sgambetto dell'ex irrompendo nella trattativa: la Juventus avrebbe già il sì del papà-agente del giovane talento serbo.

11-01-2024 11:44

Lo sgambetto dell’ex. Cristiano Giuntoli prova a soffiare Samardzic al Napoli con una strategia ben precisa: il dirigente della Juventus intende incassare il sì del talento serbo, facendogli concludere la stagione in Friuli prima del trasferimento estivo ai piedi della Mole. De Laurentiis, però, non intende darsi per vinto.

Giallo Samardzic: scatto a sorpresa della Juve, Napoli beffato?

L’interesse della Juventus per Samardzic non nasce nelle ultime ore. Tutt’altro. Già in estate il club bianconero aveva fatto un tentativo, prima che il classe 2022 accettasse l’offerta dell’Inter, tanto da svolgere anche le visite mediche. I problemi sorti tra i nerazzurri e il padre-agente del giocatore hanno portato alla clamorosa rottura e, ora, Giuntoli tenta di beffare il Napoli, che era ormai certo di chiudere l’operazione. Mai tirarla troppo per le lunghe, però. Perché le strade del mercato sono infinite e le insidie dietro l’angolo.

Come la Juve potrebbe convincere Samardzic ad accettare la sua proposta

Al momento la situazione è questa: il Napoli avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l’Udinese (nell’operazione da 40 milioni rientrerebbe anche Perez), ma non ancora con l’entourage del giocatore, non del tutto convinto del trasferimento alle falde del Vesuvio vista l’annata nera dei campioni d’Italia. Al contrario, invece, Giuntoli avrebbe già incassato il sì del centrocampista per giugno, che, resterebbe così all’Udinese fino al termine della stagione. C’è, però, da trattare col club friulano, a cui è stato proposto un pagamento dilazionato. Nella Juve Samardzic, due gol e altrettanti in questa prima parte di stagione in chiaroscuro, è considerato l’erede di Pogba, mentre a Napoli rimpiazzerebbe Elmas, ceduto al Lipsia, e in futuro Zielinski, che non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno e pare destinato all’Inter.

Esitazioni fatali: il Napoli riuscirà a evitare un Gabri Veiga-bis?

Non è la prima volta che il Napoli tergiversa nel chiudere un’operazione, perdendo tempo prezioso e consentendo così ad altri club di irrompere nelle trattative. È successo anche la scorsa estate, quando gli azzurri avevano di fatto chiuso con il Celta Vigo per il nuovo talento del calcio spagnolo Gabri Veiga. Alla fine, però, l’affondo è mancato e il 21enne rivelazione dell’ultima Liga ha ceduto alla corte dell’Arabia Saudita accettando la ricca proposta dell’Al-Ahli, che in precedenza aveva cercato senza successo Zielinski.