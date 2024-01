Calciomercato Inter, dopo Zielinski ancora spese in casa Napoli: i tifosi vogliono Simeone

L’Inter ha messo a segno il colpo Buchanan in questo mercato di gennaio, lavora per portare Zielinski in nerazzurro a parametro zero e ora per l’attacco spunta la suggestione Simeone

04-01-2024 13:07

Grandi manovre in casa Inter anche se forse non ce ne sarebbe neanche il bisogno. Beppe Marotta, ad nerazzurro, però non vuole lasciare niente di intentato e continua a lavorare per mettere a disposizione di Simone Inzaghi la migliore rosa possibile per affrontare il doppio impegno tra campionato e coppe; con un calciomercato che si fa stranamente attivo.

Inter, l’arrivo di Buchanan

Il primo colpo dell’Inter per il mercato di gennaio arriva sull’esterno con la firma di Tajon Buchanan. Il giocatore canadese è arrivato oggi a Milano per sostenere le visite mediche e per firmare il contratto che lo legherà alla formazione nerazzurra fino al 2028 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Un’aggiunta importante per Simone Inzaghi che fa del reparto esterni uno dei suoi punti di forza e dopo l’infortunio di Cuadrado aveva bisogno di rinforzare questo reparto.

Zielinski a parametro zero

Beppe Marotta lavora per il presente e anche per il futuro. L’amministratore delegato nerazzurro è uno dei dirigenti più “attenti” quando si parla di parametro zero e di potenziali occasioni di mercato. Lo dimostra l’affare Piotr Zielinski. Il giocatore polacco è impegnato da mesi in un tira e molla con il Napoli riguardante il contratto in scadenza la prossima estate. Il presidente De Laurentiis non ha voluto accontentare le richieste del centrocampista che è stato elemento chiave nella vittoria dello scudetto nella scorsa stagione.

Marotta non si è lasciato scappare questa possibilità e benché manchi ancora l’ufficialità (che può arrivare soltanto a febbraio, ndr), il giocatore è ormai ad un passo dal firmare con l’Inter arrivando però solo a giugno alla fine naturale del suo contratto con il club partenopeo. Per lui è pronto un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione.

Inter, opportunità Simeone: la richiesta dei tifosi

Difficile migliorare una squadra che in questo momento sta facendo benissimo. Lo sa bene Marotta e lo sanno anche i tifosi nerazzurri, ma se c’è qualcosa da migliorare in casa Inter riguarda senza dubbio il reparto offensivo. Thuram e Lautaro Martinez stanno disputando una stagione stellare ma dietro di loro Arnautovic e Sanchez hanno affrontato un po’ di problemi. L’austriaco è rientrato da poco da un infortunio che lo ha tenuto a lungo in standby, mentre il cileno fa fatica a trovare ritmo e spazio nello scacchiere tattico di Inzaghi.

In tema di opportunità ce n’è un’altra che arriva sempre da Napoli, gli operatori di mercato rivelano infatti che nella lista dei partenti potrebbe finire anche il Cholito Simeone. L’attaccante argentino che l’anno scorso è stato fondamentale nella vittoria dello scudetto ha trovato pochissimo spazio nella doppia gestione Garcia-Mazzarri e i tifosi nerazzurri sono convinti che possa essere l’uomo giusto per andare a tappare l’unica falla presenta nella rosa dell’Inter.