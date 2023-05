Atalanta, finita la stagione di Palomino

Rottura del tendine per il difensore argentino. La gara del 3 maggio con lo Spezia è così l'ultima del suo campionato.

09-05-2023 20:24

Arrivano brutte notizie per l’Atalanta e per José Luis Palomino. Il difensore argentino, uscito per un infortunio alla coscia destra il 3 maggio a Bergamo contro lo Spezia, ha infatti ricevuto la diagnosi clinica del suo problema e il responso è che la sua stagione è terminata qui.

Rottura del tendine distale del muscolo semitendinoso destro per Palomino, con i tempi di recupero che non sono stati specificati. Il campionato del difensore argentino può dirsi ora concluso e Gian Piero Gasperini dovrà ora sostituirlo nelle ultime quattro gare di Serie A.