04-11-2022 16:56

Non c’è pace per Jerome Boateng. Appena rimesso piede in campo con la maglia del Lione dopo aver vissuto da spettatore i primi due mesi di stagione, il difensore tedesco ha infatti incassato la notizia della condanna ricevuta in appello dal tribunale di Monaco di Baviera per lesioni personali e ingiurie contro l’ex compagna Kasia Lenhardt, poi morta suicida nel febbraio 2021.

Jerome Boateng condannato in appello per lesioni personali e ingiurie

Come riporta ‘Tagesschau’, Boateng dovrà pagare una multa di 1,2 milioni di euro, ma potrà versare la cifra giornalmente, 10.000 euro al giorno per quattro mesi. Secondo la sentenza del tribunale il difensore avrebbe aggredito la donna durante una vacanza nel 2018, pochi giorni dopo che i due avevano ufficializzato anche a mezzo social la fine della propria relazione. Boateng si era sempre dichiarato estraneo ai fatti, decidendo proprio per questo di ricorrere all’appello dopo aver incassato una prima condanna a pagare 1,8 milioni, ma la nuova sentenza ha soltanto ritoccato al ribasso l’ammontare della sanzione.

Due Champions League e il trionfo al Mondiale: la luminosa carriera di Jerome Boateng

Classe 1988, Boateng, fratello dell’ex centrocampista di Milan e Fiorentina Kevin-Prince, ha vissuto gli anni migliori della propria carriera tra il 2011 e il 2020, durante le otto stagioni vissute al Bayern Monaco, del quale è stato un pilastro insostituibile e determinante nella conquista di ben 25 titoli, tra i quali nove edizioni della Bundesliga e due della Champions League, nel 2013 e nel 2020. In mezzo, nel 2014, la trionfale avventura con la Germania, campione del mondo in Brasile, con Boateng titolare in tutte e sette le partite. Nel 2021 l’approdo al Lione, dove dopo una prima stagione deludente il giocatore è stato a un passo dalla cessione la scorsa estate, salvo poi restare, ma trovare poco spazio anche a causa di diversi problemi fisici.

Il burrascoso passato sentimentale di Jerome Boateng

Già prima della traumatica fine della relazione con Kasia Lenhardt e del dramma di quest’ultima Boateng aveva subito una condanna per lesioni ai danni della precedente compagna Sherin Senler, berlinese come il difensore. I due sono stati insieme per 10 anni e nel 2011 la coppia ha anche avuto due gemelle, Lamia e Soley. La donna aveva presentato una denuncia nel febbraio 2019, ma l’iter giudiziario era stato bloccato a causa della pandemia e la condanna per Boateng era stata pronunciata solo nel 2021.