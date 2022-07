Salernitana, si punta Dia del Villareal per l'attacco

13-07-2022 23:52

L’autore del gol dell’1-0 della pazzesca semifinale della Uefa Champions League 2021/22 – match di ritorno – tra Villareal e Liverpool, potrebbe fare le valigie e trasferirsi a Salerno. Questo quanto rivela Sky Sport: c’è la Salernitana tra i Club più interessati a farsi avanti per Boulaye Dia.

L’attaccante senegalese con cittadinanza francese interessa a molti Club europei, avendo ben figurato anche in Champions, come detto, con la formazione di Unai Emery nel corso della stagione scorsa.

La Salernitana, secondo quanto riferito da Sky Sport, si sarebbe clamorosamente fatta avanti per l’attaccante 25enne, offrendo 2,5 milioni per il prestito e 11 per l’eventuale riscatto del cartellino a fine anno. Il giocatore si è preso qualche giorno per decidere se accettare il trasferimento.

Dia nella scorsa stagione ha messo insieme un bottino da 7 gol e 6 assist in 35 presenze. Numeri non sfavillanti, ma la concorrenza nel Villareal lo ha certamente limitato. Meglio i suoi numeri con il Reims, squadra con la quale si è fatto notare al grande calcio: 28 reti in 88 presenze complessive.

Il DS Morgan De Sanctis lavora a una trattativa certamente difficile, ma esaltante per una piazza che sul mercato si sta muovendo chiaramente con l’intenzione di restare in Serie A. In parallelo infatti, la dirigenza sta cercando anche di riportare in Campania Federico Bonazzoli, tornato alla Samp a termine prestito.