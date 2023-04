Salernitana, Sousa gode e punge l'arbitro

Il tecnico dei campani commenta felice il pareggio di Napoli

30-04-2023 18:45

La Salernitana rinvia di pochi giorni lo scudetto del Napoli giocando una partita gagliarda al Maradona: Paulo Sousa non può che essere soddisfatto della prova dei suoi.

“Non mi piace giocare basso, ma questa è una scelta che abbiamo dovuto fare dopo il gol preso. Ero convinto che potessimo fargli male e così è stato. Sapevamo che loro sono una squadra fortissima nel possesso e nelle qualità dei singoli. Siamo stati molto bravi a leggere la partita e nel finale abbiamo anche alzato il baricentro”.

Sousa non ha invece gradito la prova dell’arbitro, che l’ha espulso: “A fine gara gli ho chiesto scusa, il mio atteggiamento era dettato dalla passione del momento. Ma non credo ci sia stata parità di trattamento. Gli arbitri sono umani, ma ho avuto la possibilità di dirgli che questi episodi li ho visti in modo diverso”.