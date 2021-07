Salernitana, trust ok. E sui social è subito campionato truccato

ll Consiglio della Figc, dopo il parere positivo della Covisoc (“La previsione finanziaria è ritenuta credibile e coerente”, n.d.r.), ha accettato le condizioni del trust della Salernitana che è ufficialmente ammessa alla Serie A 2021-2022.

Immediate le reazioni dei tifosi, e sui social il dibattito si sta già facendo rovente…

“Che scandalo, mai visto in altro paese”

“In pratica sanno che è un imbroglio ma ben mascherato da quattro scartoffie arrabattate all’ultimo minuto. Sempre più credibili”

“A questa indipendenza del trust ci credo poco. Ancora una volta la Figc non ne esce fuori benissimo…”

“Ma cosa lo fanno a fare il prossimo campionato, fate tutto con un sorteggio, o al massimo con un algoritmo”

“Ogni anno penso che il campionato italiano abbia toccato il fondo e invece…”

“Quindi la Lazio parte da +6”

“Immaginatevi un Salernitana-Lazio a due giornate dalla fine coi campani in corsa salvezza. Che credibilità ha questo campionato?”

“Togliamo il disturbo, ma vedrete che i banditi arriveranno dopo di noi! – Giraudo aveva ragione”

“Figc e Serie A, spero a questo punto che si riapra il discorso superlega, tenetevelo sto campionato fasullo”

In risposta a tanti commenti di questo tipo, c’è anche chi prova a fare chiarezza sulla natura del trust: “A chi non sa cos’è un trust: lo sapete vero che Lotito non controlla né influenza più la Salernitana? E che addirittura sono vietati i rapporti tra le due proprietà?”. E chi comunque difende il risultato sportivo: “Giusto così, se la sono meritata sul campo”. Il trust ha ora tempo fino al 31 dicembre per cedere il club. Se questo non avverrà, ci sarà l’esclusione dal campionato

SPORTEVAI | 07-07-2021 19:30