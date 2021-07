Salernitana, è arrivata la decisione della FIGC sulla Serie A

La Salernitana è stata ammessa al prossimo campionato di Serie A. Il Consiglio della Figc ha votato favorevolmente per il rispetto delle condizioni del trust, dando il via libera all’iscrizione del club campano al massimo campionato italiano.

Secondo la Figc sono state rispettate tutte le condizioni: la stessa Covisoc aveva mandato un parere positivo sull’indipendenza economica della proposta presentata dalle società proprietarie della Salernitana (una del figlio del presidente della Lazio Claudio Lotito, Enrico, e l’altra di suo cognato Marco Mezzaroma): “La previsione finanziaria è ritenuta credibile e coerente”.

Le votazioni sono state tutte a favore, con unico astenuto il presidente della Lega di B Mauro Balata (assenti gli squalificati Lotito e Pasini della Feralpisalò). ​Il primo trust, presentato il 25 giugno, era stato invece respinto. La proposta è stata quindi modificata e il consiglio federale lo ha accettato, dando il responso definitivo.

La decisione del Consiglio è arrivata dopo l’analisi della documentazione inoltrata dal club dopo la bocciatura della Figc al “blind trust” presentato in un primo momento.

Il trust ha ora tempo fino al 31 dicembre per cedere il club: se questo non avverrà, ci sarà l’esclusione dal campionato. Da capire se il Benevento, il club che avrebbe dovuto prendere il posto della società granata in caso di mancata ammissione, farà ricorso.

OMNISPORT | 07-07-2021 16:37